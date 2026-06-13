Кьолнската катедрала приема панихидата за загиналите във Френските Алпи
Панихида в памет на жертвите от самолетната катастрофа във Френските Алпи ще бъде отслужена днес в Кьолнската катедрала, информира BBC. Роднини и бли...
Следете всички новини, анализи и коментари за Френски Алпи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Панихида в памет на жертвите от самолетната катастрофа във Френските Алпи ще бъде отслужена днес в Кьолнската катедрала, информира BBC. Роднини и бли...
Оперната певица Мария Раднeр е сред загиналите пътници на злополучния полет на Germanlings. Тя е пътувала заедно със съпруга си и тяхното дете, съобща...