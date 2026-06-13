Банките ще променят заемите във франкове
Комисията за защита на потребителите препоръча на кредитните институции да отстранят неравноправни клаузи в договорите си за отпускане на ипотечни кре...
Следете всички новини, анализи и коментари за Франкове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Комисията за защита на потребителите препоръча на кредитните институции да отстранят неравноправни клаузи в договорите си за отпускане на ипотечни кре...