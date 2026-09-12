Отиде си световен италианец, голям приятел на България
Той подкрепяше членството ни в Шенген
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Той подкрепяше членството ни в Шенген
Рим. Президентът на ПЕС и лидер на БСП Сергей Станишев се срещна днес в Рим с председателя на Организацията на италианско международно общество Франко...
Белград. Бившият външен министър на Италия, заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар по въпросите на правосъдието Франко Фратини пр...