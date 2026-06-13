Наш министър предупреди за опасност от руски хибридни атаки
Николай Милков откри конференция за противодействие на руските хибридни дейности
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Николай Милков откри конференция за противодействие на руските хибридни дейности
Председателят на депутатите от ГЕРБ Цветан Цветанов ще присъства на Парламентарния форум за разузнаване-сигурност, който ще се проведе на 6-ти и 7-ми...