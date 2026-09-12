Фортисимо Клас за първи път в Благоевград
За трите си години програмата е достигнала до над 12 000 деца в 46 училища от цялата страна Фортисимо Клас, единствената образователна програмата за...
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За трите си години програмата е достигнала до над 12 000 деца в 46 училища от цялата страна Фортисимо Клас, единствената образователна програмата за...
София. С „Приказка за Моцарт и Малкия Ото" ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ стартира новия цикъл музикално-образователни концерти, посветени на великите композитори....
София. На 19 октомври, в зала България, в 11.00 и в 12.30 часа ще се състои първият концерт на Фортисимо Фамилия за деца - Приказка за тромбон и туба....