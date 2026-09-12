Спортът по телевизиите на 14 ноември
Финалът на Sofia Open 2020, пряко по Диема спорт 2
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Финалът на Sofia Open 2020, пряко по Диема спорт 2
Свиването да бюджетите на отборите е основната причина за решението на "черните кончета"
Бърни Екълстоун иска да се удвояват точките в последните три състезания от календара за сезон 2014 точки. По-рано през декември от ФИА обявиха същото...