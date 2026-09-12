Владо Николов дарява парите на онкоболни деца
Капитанът на националния отбор по волейбол Владо Николов ще дари събраните от последния си мач пари на Детската хематология в Пловдив. Средствата ще о...
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Капитанът на националния отбор по волейбол Владо Николов ще дари събраните от последния си мач пари на Детската хематология в Пловдив. Средствата ще о...
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