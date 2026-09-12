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Опасни фокуси с пенсиите

Опасни фокуси с пенсиите

Трябва всяко тримесечие да можем да видим колко пари имаме за старини и здраве по личните сметки В повечето държави от Европейския съюз пенсионната...

28 април | 10:00
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