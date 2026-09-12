Американец смаза Емеляненко за 35 секунди (ВИДЕО)
Райън Бейдър шокира света на бойните спортове
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Райън Бейдър шокира света на бойните спортове
Следващият бой на завърналия се на ринга Фьодор Емеляненко ще се състои през април. Легендарният руски ММА боец победи индиеца Джейдип Сингхом още в...
ММА боецът Фьодор Емеляненко се завръща. Това съобщи руският сайт Union MMA и уточни, че той е започнал усилени тренировки, за да възвърне формата си....