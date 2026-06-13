"Реал" кани пловдивчанин, той избра "Атлетико"
Поредни български таланти ще пробват късмета си в европейски грандове. Двама футболисти от набор 1998 в столичния ФК "София "- Костадин Христов и Весе...
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Поредни български таланти ще пробват късмета си в европейски грандове. Двама футболисти от набор 1998 в столичния ФК "София "- Костадин Христов и Весе...