България "спечелила" близо 15 млрд. лв. от членството си в ЕС
14,7 млрд. лв. е финансовото изражение от ползата на членството на България в Европейския съюз. Данните за баланса по сметката между изплатените от Бъ...
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14,7 млрд. лв. е финансовото изражение от ползата на членството на България в Европейския съюз. Данните за баланса по сметката между изплатените от Бъ...