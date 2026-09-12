Всичко за Филм Фест

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Кино без пари в Банско

Кино без пари в Банско

Традиционният "Банско филм фест" ще събере търсачи на силни визуални и планинарски усещания от 25 до 30 ноември в прочутия ни зимен курорт. 14-ото пор...

10 ноември | 22:25
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Планинарски филми в Банско

Планинарски филми в Банско

Банско. С "Една зима мечта" стартира традиционният "Банско филм фест" в курортния град. Лентата за австрийските скиори Христоф Хьорнер и Даниел Файхти...

21 ноември | 6:00
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