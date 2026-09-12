Награди на 20-ия международен Банско филм фест
Австралийският “Океан до небето” на Майкъл Дилън взе Голямия приз
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Австралийският “Океан до небето” на Майкъл Дилън взе Голямия приз
В двадесетото юбилейно издание ви очакват 5 дни със 70 филма от 40 държави – най-добрите заглавия на тема алпинизъм, катерене, колоездене, пътешествия...
Любов, мечти и отношенията бащи - синовеса темите в новите ленти на режисьорите "Жажда" на Светла Цоцоркова и "Сняг" на Венцислав Василев в конкурса...
Франко Неро беше и остава един от световните секссимволи в киното
Традиционният "Банско филм фест" ще събере търсачи на силни визуални и планинарски усещания от 25 до 30 ноември в прочутия ни зимен курорт. 14-ото пор...
Лос Анджелис. Около 1 милиард долара ще струва продукцията на продължението на филма „Аватар" в 3 части, съобщиха световните медии. За осъществяването...
За първи път в рамките на фестивала ще се проведе конкурсна програма за филми от Черноморския регион Балчик. Над 1000 филма ще бъдат представени в ко...
Смолян. "Снежен филм фест" стартира днес в курорта Пампорово. До 22 февруари в зала "Перелик" на един от големите хотели ще бъдат прожектирани ленти з...
Лос Анджелес. Кинотеатър „Ел Капитан" посрещна с непривична обстановка екипа на анимацията "Замръзналото кралство", който се събра, за да отбележи све...
Банско. С "Една зима мечта" стартира традиционният "Банско филм фест" в курортния град. Лентата за австрийските скиори Христоф Хьорнер и Даниел Файхти...
Традиционният „Филм фест” ще се проведе в курорта Банско от 20 до 24 ноември