Киркоров живее с майката на децата си
За пръв път от 10 години Филип отвори дома си за телевизията Крал Филип за пръв път от 10 години допусна камери в дома си и показа децата си. Гост на...
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За пръв път от 10 години Филип отвори дома си за телевизията Крал Филип за пръв път от 10 години допусна камери в дома си и показа децата си. Гост на...