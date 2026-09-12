Технологично решение измества традиционните фенери
Енергийната ефективност е сред предимствата му
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Енергийната ефективност е сред предимствата му
Поредна вечер на едни и същи сценарии
Теренът на пожара до Смолян е труднодостъпен и пресечен, но пристигнаха два хеликоптера със специални водоноски за гасене на пламъците. Според специал...
Във връзка с екстремно високия риск от възникване и разпространение на пожари, Изпълнителна агенция по горите призовава да не се употребяват хартиени...
Благоевград. С хиляди ароматни свещи младежи от ГЕРБ ще украсят моста в Благоевград, който води към Младежкия дом и Регионалния исторически музей. Съо...
София. Работници започнаха подмяната на фенерите на паметника Васил Левски в центъра на София. Това стана, след като в края на миналия месец монументъ...
Велико Търново. Старостоличани тръгват на разходка по тъмно само на светлината на факли и фенери. Нестандартното преживяване е организирано от Общинск...
Бургас. Над 3000 души, повечето от които чужди туристи, се очаква да се съберат на ивицата в Слънчев бряг, за да посрещнат уникалния Джулай морнинг....
Кърджали недоволен от липсата на улично осветление