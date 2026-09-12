Нойройтер с първа победа за сезона в слалома
Феликс Нойройтер с първа победа за сезона в слалома. Германецът бе с най-добро време и за двата манша в надпреварата в Юзава-Наеба (Япония) и с общо в...
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Феликс Нойройтер с първа победа за сезона в слалома. Германецът бе с най-добро време и за двата манша в надпреварата в Юзава-Наеба (Япония) и с общо в...
Не давам жена да плати сметката, разкрива немският алпиецКато малък нямах телевизор и се катерех по дърветата, спомня си Феликс Нойройтер 30-годишния...
Германецът Феликс Нойройтер спечели слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в швейцарския зимен център Венген. Това бе втора победа за Н...
Световният вицешампион Феликс Нойройтер (Гер) спечели слалома от Световната купа в словенския зимен курорт Кранска гора. Нойройтер беше втори след пър...
В Сочи автобус отнесе шефове в ските
Кицбюел. Алпиец №1 на Германия Феликс Нойройтер спечели напълно заслужено шестия слалом за сезона в Световната купа проведен в Кицбюел (Ав). Синът на...
Аделбоден. Намиращият се в перфектна спортна форма Феликс Нойройтер (Гер) спечели гигантския слалом на страховитата писта Кьонингсбергли в Аделбоден....
Бормио. Водещият немски алпиец Феликс Нойройтер спечели слалома за световната купа, който се проведе на осветление Бормио (Ит). Синът на легендите в с...