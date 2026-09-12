Защо парфюмите поскъпват? Една подправка разклати пазарите
Индонезия е абсолютния лидер, малка промяна в климата се отразява на цената
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Индонезия е абсолютния лидер, малка промяна в климата се отразява на цената
В Средновековието за кражба на шафран се наказвала със затвор и конфискация на имуществото
Каква е причината?
Samsung BioLogics произвежда за някои от най-големите фармацевтични компании в света
Ню Йорк. Американският фармацевтичен концерн Pfizer потвърди, че е оферирал конкурентната британска компания Astra Zeneca да я купи за близо 100 млрд....