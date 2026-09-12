Всичко за Фалуджа

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Фалуджа най-после освободен

Фалуджа най-после освободен

Иракската армия съобщи, че е превзела последните позиции на групировката „Ислямска държава" в град Фалуджа, предава BBC, цитирана от Фокус.  Ръководи...

26 юни | 12:39
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Ад във Фалуджа

Ад във Фалуджа

Терористите от „Ислямска държава" се опитват отчаяно да се задържат в иракския град Фалуджа и буквално крадат кръвта да цивилните, за да лекуват своит...

10 юни | 12:42
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