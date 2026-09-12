Фалуджа показа как ще победим джихадистите
Кахтан Джанаби, посланик на Ирак Посолството на Ирак организира вчера семинар по повод прогонването от град Фалуджа на Ислямска държава. В дискусията...
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Кахтан Джанаби, посланик на Ирак Посолството на Ирак организира вчера семинар по повод прогонването от град Фалуджа на Ислямска държава. В дискусията...
Иракската армия съобщи, че е превзела последните позиции на групировката „Ислямска държава" в град Фалуджа, предава BBC, цитирана от Фокус. Ръководи...
Терористите от „Ислямска държава" се опитват отчаяно да се задържат в иракския град Фалуджа и буквално крадат кръвта да цивилните, за да лекуват своит...
Армията влезе в стратегическия град с помощта на американски части Иракската армия започна днес финалното си настъпление за освобождаването на град Ф...
Лидерът на „Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади
Фалуджа. Иракската армия започна минометен обстрел по западния град Фалуджа в опит да си върне контрола. Градът беше превзет от сунитски бунтовници в...