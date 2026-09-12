Закопчаха сириец на Летище София! Какво се случи
Мъжът няма адрес за пребиваване на територията на България.
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Мъжът няма адрес за пребиваване на територията на България.
Издала го една страница от паспорта
Бразилецът и брат му горят заради фалшиви паспорти в Парагвай
Българка е направила опит да вкара дете във Великобритания с фалшив паспорт. Това съобщи RTL и уточни, че е арестувана на летището в Брюксел. Детето...