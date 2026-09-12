Трети фалшификатор спипаха в Силистра
Мъжът е фалшифицирал документи за коли
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Мъжът е фалшифицирал документи за коли
Майсторът на фалшиви еднолевки от гр. Левски ще лежи в затвора 2 г. и половина, след като сключи споразумение с прокуратурата. 42-годишният Стилиян Сп...
САЩ екстрадират у нас българина, успял да хакне кредитната карта на основателя на "Майкрософт" Бил Гейтс. 32-годишният Алекси Коларов източил стотици...