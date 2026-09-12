Среднощен екшън със сина на Киро Японеца
Вдигнаха „Факултета“ на крак
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Вдигнаха „Факултета“ на крак
Ето какво е намерено в един от домовете
Екипи на полицията претърсват адреси, заложни къщи и магазини
Жители на кв. "Факултета" се опитали да се саморазправят с убиеца
Пролбемът е толкова сериозен, че жителите на "Красна поляна" са готови за протест
Живеещи в квартала блокираха две ключови столични кръстовища през изминалата нощ
Близки на таксиметровия шофьор пък блокираха столичното Трето районно
Главният прокурор каза, че е работил наблизо и познава проблемите на общността
60-годишната Василка Костова може да обжалва постоянния арест п
За смъртта му са заподозрени негови роднини
Наблюдателна кула вдигат в столичния квартал "Факултета". Тя ще следи дали се изгарят опасни отпадъци
Исканията са за откриване на виновника за инцидента и справедлив процес
Обитателите на Виетнамските общежития живеят в мизерни условия, но предпочитат да останат там пред дом, направен от контейнер
Те са арестувани в момент на покупко-продажба на наркотично вещество
Досега се допускаше излизане от махалите само с основателна причина
12 семейни огнища в квартал "Факултета"
На място е зам.-директорът на СДВР Антон Златанов
Едни от най-тежките случаи в болница са на хора от тези квартали
На хората забранява да се движат свободно освен при крайна нужда - за храна, лекарства или здравна помощ
Причината е ръст на случаите на COVID-19 и огнища на зараза с голям брой контактни лица