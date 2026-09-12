Фадо кралицата Мариза пее в НДК
Звездата разтърсва душите на меломаните на 18 септември в зала 1
Следете всички новини, анализи и коментари за Фадо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Звездата разтърсва душите на меломаните на 18 септември в зала 1
Карминьо идва за концерт на 2 декември в НДК Фадо звездата Карминьо ще дегустира в София някои от най-засуканите блюда на майстор готвача Джузепе Лом...
София. Фадо* звездата Карминьо пристига ден преди концерта си в София. Тя ще пее на 2 декември в зала 1 на НДК. Карминьо е артистичното име на Мария К...