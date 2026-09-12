Всичко за Фаблет

Следете всички новини, анализи и коментари за Фаблет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Технологии
Топ 8 на фаблетите

Топ 8 на фаблетите

С увеличаване големината на дисплея скоро може би ще трябва да носим смартфона си в отделна чанта, твърдят някои анализатори. Което, разбира се, едва...

29 януари | 6:25
0 коментара
18297
Galaxy Grand 2 с по-голям екран

Galaxy Grand 2 с по-голям екран

Samsung официално представи новата версия на бюджетния си фаблет Galaxy Grand. Тя се отличава с много подобрения в сравнение с предшественика си. На п...

03 декември | 19:10
0 коментара
6944
И LG пусна огънат фаблет

И LG пусна огънат фаблет

Чаканото от няколко седмици събитие се случи - компания LG Electronics показа първото си мобилно устройство с извит екран. Така хибридът между смартфо...

30 октомври | 6:15
0 коментара
10127