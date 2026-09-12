Топ 8 на фаблетите
С увеличаване големината на дисплея скоро може би ще трябва да носим смартфона си в отделна чанта, твърдят някои анализатори. Което, разбира се, едва...
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С увеличаване големината на дисплея скоро може би ще трябва да носим смартфона си в отделна чанта, твърдят някои анализатори. Което, разбира се, едва...
Samsung официално представи новата версия на бюджетния си фаблет Galaxy Grand. Тя се отличава с много подобрения в сравнение с предшественика си. На п...
Чаканото от няколко седмици събитие се случи - компания LG Electronics показа първото си мобилно устройство с извит екран. Така хибридът между смартфо...