Юноши на "Черноморец" откраднаха 150 екипа от Европейското
Юноши на Черноморец (Бургас) са откраднали общо 150 потника и екипи от Европейското първенство по футбол, съобщава TribunaBurgas.bg. Надпреварата на С...
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Юноши на Черноморец (Бургас) са откраднали общо 150 потника и екипи от Европейското първенство по футбол, съобщава TribunaBurgas.bg. Надпреварата на С...
България загуби първия си мач от Група А на Европейското първенството първенство за юноши до 17 година, което стартира днес у нас. Пред пълни трибуни...
"Това първенство е изключително важно за България. Не само защото ни представя пред света, но и защото популяризира спорта сред младежта у нас", това...
Испания и Австрия завършиха 1:1 в първия мач от Европейското първенство по футбол за юноши до 17 години, което стартира днес в България. Пред близо 1...
Стенли ще отдели доста време за автографи преди старта на първенството днес
Първите 10 щастливци ще бъдат печелившите победители от играта във Фейсбук-страницата на Евро,2015 за най-оригинален трик във футболната клетка Час п...
Премиерът Бойко Борисов ще уважи официалното откриване на Европейското първенство за юноши до 17 г. в Стара Загора, съобщи старозагорският градоначалн...