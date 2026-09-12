ЕП реши! Нови правила за шофьорските книжки
Страните от ЕС ще разполагат с четири години, за да транспонират новите разпоредби
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Страните от ЕС ще разполагат с четири години, за да транспонират новите разпоредби
Тя ще наследи настоящия президент на ЕЦБ Марио Драги
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