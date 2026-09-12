Европейският съд с мощен удар по УЕФА и ФИФА
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Какво се случи
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Във Франция има около 70 800 затворници при капацитет на затворите за 61 065 лишени от свобода
През следващата седмица председателят на ДПС Лютви Местан ще депозира жалба срещу България в Европейския съд по правата на човека. Поводът е глобите,...
Страсбург. Европейският съд по правата на човека в Страсбург осъди България за провалено от прокуратурата разследване на расистки побой над суданец от...