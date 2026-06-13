Мария Бакалова повежда грандиозна филмова церемония
Толкова се вълнувам да отпразнувам европейското кино с толкова невероятни артисти тази събота в Люцерн, обяви тя
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Толкова се вълнувам да отпразнувам европейското кино с толкова невероятни артисти тази събота в Люцерн, обяви тя
„Фаворитката“ триумфира на Европейските филмови награди