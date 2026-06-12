Европейската традиция и младите таланти радват Стара Загора
Третият камерно-музикален фестивал „Европейската традиция и младите таланти" ще зарадва приятелите на музиката в Града на липите и региона в началото...
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Третият камерно-музикален фестивал „Европейската традиция и младите таланти" ще зарадва приятелите на музиката в Града на липите и региона в началото...