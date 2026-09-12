Карамаринов гост на полумаратона в Прищина
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика и ръководител на Асоциацията на балканските атлетически федерации Добромир Карамчаринов бе специален го...
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейската Атлетика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика и ръководител на Асоциацията на балканските атлетически федерации Добромир Карамчаринов бе специален го...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕА) Добромир Карамаринов откри в Минск конференцията на лидерите на европейски национални федерации. Н...
Карамаринов поздравява Сулеймани, президент на федерацията на Косово с приемането в ЕА
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров получи специалната награда на Европейската атлетика (ЕА). Призът е за изключителната подкрепа, която градоначални...
"Гордея се, че като представител на България успях да спечеля доверието на колегите от Европейската атлетика и да изпреваря при гласуването кандидати...
Председателят на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов бе избран днес за първи вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕА). То...
София. София ще е домакин заседанието на Състезателния комитет на Европейската атлетика (ЕА) от 21 до 23 март 2014-а, научи „Стандарт Нюз". Решението...