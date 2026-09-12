Фермери надъхват Роналдо с трактори
Цяла Португалия застана зад Кристиано Роналдо и компания преди тазвечершния финал с Франция. Фермери, красиви модели, президентът на страната стискат...
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Цяла Португалия застана зад Кристиано Роналдо и компания преди тазвечершния финал с Франция. Фермери, красиви модели, президентът на страната стискат...
Голямата звезда на френския национален отбор Антоан Гризман всъщност бил португалец. Това разкри "Ла Паризиен" само ден преди големия финал на европей...
България спечели първия си медал на продължаващото в норвежкия град Фьорде Европейско първенство по вдигане на тежести, съобщава сайтът www.wfbulgaria...