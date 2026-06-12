България приема Евро 2017 по таекуондо
Пристигна поредната добра вест за родното таекуондо стил WTF. България е домакин на Европейското първенсво за мъже и жени през 2017г. Това стана факт...
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Пристигна поредната добра вест за родното таекуондо стил WTF. България е домакин на Европейското първенсво за мъже и жени през 2017г. Това стана факт...
Словашкият град Саморин ще е домакин на Европейското първенство по крос кънтри през 2017-а година. Това реши днес бордът на Европейската атлетика, кой...
Младежкият национален отбор на България до 21 г. постигна третата си поредна победа в група 5 от квалификациите за Евро 2017 в Полша. Този път селекци...
Нион. Приемливи противници, на пръв поглед, отреди тегленият днес жребий на националният отбор на България до 21 години за квалификациите за Евро 2017...