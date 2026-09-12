Димитров се класира и на финала на 200 м на Евро 2013
Риети. Европейският вицешампион на 100 м Денис Димитров продължи с отличното си представяне на шампионата на Стария континент до 20 г в Риети. 19-годи...
Следете всички новини, анализи и коментари за Евро 2013. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Риети. Европейският вицешампион на 100 м Денис Димитров продължи с отличното си представяне на шампионата на Стария континент до 20 г в Риети. 19-годи...
София. Президентът на Българска федерация лека атлетика и член на Съвета на Европейската атлетика (ЕА) Добромир Карамаринов ще е председател на Жури д...
Боровец. Атлетите на Италия и Австрия спечелиха златните медали, съответно при мъжете и жените от 12-ото европейско първенство по планинско бягане, ко...
Правец. Новата звезда на българския мъжки спринт Денис Димитров („Локомотив" Русе) покри днес и норматив на 200 м за Европейското първенство на старша...