Путин разгада големия план на Запада в лицето на Зеленски
Путин отговаряше на въпроси по време на заседание на организационния комитет "Победа"
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Путин отговаряше на въпроси по време на заседание на организационния комитет "Победа"
Мъжът, който бе застрелян в главата пред синагога в Копенхаген, е евреин. Той бе убит при втората атака в града, съобщава АФП. Младежът е охранявал с...