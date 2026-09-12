Всичко за Ево Моралес

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Боливия е сърдита на Европа

Боливия е сърдита на Европа

Ла Пас. Боливийският президент Ево Моралес заплаши да затвори американското посолство в страната, след като самолетът му беше блокиран при опити за по...

05 юли | 7:23
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