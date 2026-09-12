Ево Моралес отбеляза 10 години като президент на Боливия (ВИДЕО)
Държавният глава на Боливия Ево Моралес отбеляза 10 години, откакто е президент на страната. Той направи това с древен индиански ритуал. Церемонията с...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ево Моралес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Държавният глава на Боливия Ево Моралес отбеляза 10 години, откакто е президент на страната. Той направи това с древен индиански ритуал. Церемонията с...
Боливия преизбра Ево Моралес за трети президентски мандат с 61% от гласовете, сочат данните на Върховния изборен трибунал след преброяване на 99.82% о...
Президентът на Боливия Ево Моралес обяви победата си на вчерашните избори за президент, определяйки я като триумф за социалистическите реформи, предад...
Осем души са загинали, шестима са ранени
Ла Пас. Президентът на Боливия Ево Моралес се закани да затвори посолството на САЩ, след като на самолета му бе забранено да прелети над европейското...
Ла Пас. Боливийският президент Ево Моралес заплаши да затвори американското посолство в страната, след като самолетът му беше блокиран при опити за по...
Париж. Париж поднесе извиненията си за неудобствата, причинени на президента на Боливия Ево Моралес със закъснялото разрешение за прелитане над терито...
Президентът на Боливия Ево Моралес се оказа на практика арестуван за няколко часа заради подозрения, че вози в самолета си издирвания от САЩ Едуард Сн...