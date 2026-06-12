Проверяват продажбата на миноритарния дял на "ЕВН електроразпределение"
Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за ощетяване на държавата в особено големи размери заради продажбата на миноритарни...
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Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за ощетяване на държавата в особено големи размери заради продажбата на миноритарни...