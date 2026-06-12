Евакуират хора в дуловско заради наводнени къщи
Силистра. Три фамилии от дуловското село Долец са евакуирани в понеделник сутринта, защото къщите им са наводнени и напълно необитаеми вследствие на...
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Силистра. Три фамилии от дуловското село Долец са евакуирани в понеделник сутринта, защото къщите им са наводнени и напълно необитаеми вследствие на...