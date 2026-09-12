Потушиха пожара в Бодрум, но евакуираха 3 петзвездни хотела
Има задържан заподозрян за умишлено подпалване на гора
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Има задържан заподозрян за умишлено подпалване на гора
Около 500 души бяха евакуирани от две гари в Москва, заради сигнал за поставени бомби, съобщава РИА Новости. Гарите „Павелетски" и „Курски" бяха евак...
Летището в Модлин край полската столица Варшава е било евакуирано заради телефонен сигнал за бомба и намерен подозрителен багаж. Това предаде Reuters,...
Евакуираха столичното 134 СОУ „Димчо Дебелянов" на ул. „Пиротска" заради съмнителен багаж, изоставен от външната страна на оградата му, съобщава "Фоку...