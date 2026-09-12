Всичко за Ева Карнейро

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Последни новини Спорт
"Челси" на нож срещу Моу

"Челси" на нож срещу Моу

Съпругите на играчите бесни на Специалния заради Карнейро В "Челси" ври и кипи! Изглежда всички в клуба са вдигнали мерника на Жозе Моуриньо заради п...

14 септември | 20:15
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Ева праща Моу на съд

Ева праща Моу на съд

Медици от цял свят скочиха на Специалния Скандалът между мениджъра на "Челси" Жозе Моуриньо и лекарката на "сините" Ева Карнейро се разраства с пълна...

13 август | 17:35
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