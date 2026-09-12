Карнейро не се разбра с "Челси"
Изгонената от "Челси" докторка Ева Карнейро започна съдебната си битка срещу бившите си работодатели. Красавицата взе участие в първото изслушване по...
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Изгонената от "Челси" докторка Ева Карнейро започна съдебната си битка срещу бившите си работодатели. Красавицата взе участие в първото изслушване по...
Съпругите на играчите бесни на Специалния заради Карнейро В "Челси" ври и кипи! Изглежда всички в клуба са вдигнали мерника на Жозе Моуриньо заради п...
Съпругата на Абрамович скочи в нейна защита Драмите покрай лекарката на "Челси" Ева Карнейро нямат край. Оказа се, че връзките й с футболистите не са...
Медици от цял свят скочиха на Специалния Скандалът между мениджъра на "Челси" Жозе Моуриньо и лекарката на "сините" Ева Карнейро се разраства с пълна...
Феновете му сочат вратата заради лекарката Жозе Моуриньо е безмилостен, но толкова ниско едва ли може да падне - да скочи на жена. Това отчетоха меди...