Благо Георгиев минава под венчило
Благо Георгиев кацна в София с ослепителната си годеница Есмер Омерова. Играчът на "Рубин" (Казан) и чернокосата танцьорка на танго ще вдигнат приказн...
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Благо Георгиев кацна в София с ослепителната си годеница Есмер Омерова. Играчът на "Рубин" (Казан) и чернокосата танцьорка на танго ще вдигнат приказн...
Благо Георгиев най-после потвърди връзката си с Есмер Омерова. До момента само кралицата на тангото публикуваше фотоси със скрито значение. В четвъртъ...