Всичко за Есмер

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"Рубин" остави Благо на Есмер

"Рубин" остави Благо на Есмер

Благой Георгиев пак ще си почива при любимата Есмер Омерова. Българинът не замина с "Рубин" за третия лагер на тима в Испания. Изпълнителният директор...

19 февруари | 22:30
0 коментара
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Джизъса каза "да" на Есмер

Джизъса каза "да" на Есмер

Благой Георгиев- Джизъса вече официално мина в графата на семейните футболисти. Снощи той каза "да" на своята приятелка Есмер Омерова. Бляскавата им с...

19 септември | 16:49
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Благо и Есмер се взеха тайно

Благо и Есмер се взеха тайно

Благой Георгиев и неговата годеница Есмер сюрпризираха, като вдигнаха тайна сватба. Любимата на татуирания футболист се похвали във "Фейсбук" и качи с...

04 юли | 20:00
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Благой подари бебе на Есмер

Благой подари бебе на Есмер

Ще се венчават в ултралукс на Слънчев бряг Благой Георгиев не спира да държи в напрежение с романтични подаръци любимата си Есмер. Последната изненад...

26 юни | 20:00
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