Бивша на Джизъса го съсипа, удари го по най-милото
Есмер Омерова е първата жена, с която Благо сключи брак
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Есмер Омерова е първата жена, с която Благо сключи брак
Благой Георгиев пак ще си почива при любимата Есмер Омерова. Българинът не замина с "Рубин" за третия лагер на тима в Испания. Изпълнителният директор...
Съпругата на Благой Георгиев Есмер явно е заразена от поривът за гафове на своя любим. След издънката на футболиста с Колизеума в Италия, сега дойде р...
Часове след пищната сватба с Есмер в Москва, на Благой Георгиев му се наложи да изтрезнява на терена при гостуването на "Рубин" на столичния "Динамо"...
Благой Георгиев- Джизъса вече официално мина в графата на семейните футболисти. Снощи той каза "да" на своята приятелка Есмер Омерова. Бляскавата им с...
Благой Георгиев и неговата годеница Есмер сюрпризираха, като вдигнаха тайна сватба. Любимата на татуирания футболист се похвали във "Фейсбук" и качи с...
Ще се венчават в ултралукс на Слънчев бряг Благой Георгиев не спира да държи в напрежение с романтични подаръци любимата си Есмер. Последната изненад...