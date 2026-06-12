Олег Газманов е фен на оръжията
Прочутият Олег Газманов, който излиза на 18 март в зала номер едно на НДК с групата си "Ескадрон", е непоправим почитател на оръжията. Неговата лична...
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Прочутият Олег Газманов, който излиза на 18 март в зала номер едно на НДК с групата си "Ескадрон", е непоправим почитател на оръжията. Неговата лична...