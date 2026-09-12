Откриват Есенния салон на изкуствата в Пловдив
„Музикария“ дава старт на 21-то издание под тепетата
Следете всички новини, анализи и коментари за Есенен Салон На Изкуствата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Музикария“ дава старт на 21-то издание под тепетата
По традиция през септември градът под тепетата се превръща в център на културните събития в страната
Пловдив. Пловдив ще бъде домакин на националния Есенен салон на изкуствата. Форумът ще бъде едномесечен – от 1 до 30 септември и ще се проведе на тер...