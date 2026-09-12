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Ерос реже торта за ЧРД

Ерос реже торта за ЧРД

Ерос Рамацоти, когото ще видим и чуем на 26 септември в "Арена Армеец", отпразнува рождения ден на най-малката си дъщеря. Рафаела-Мария, дете на певец...

04 август | 16:45
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