Случайна среща. Азис припомни историята на "Хабиби" (СНИМКИ)
Сърцето ми подскочи като водях, разказва Кралят на фолка
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Сърцето ми подскочи като водях, разказва Кралят на фолка
Кучето носи кошница с храна по домовете на изолиралите заради коронавируса
Ерос Рамацоти, когото ще видим и чуем на 26 септември в "Арена Армеец", отпразнува рождения ден на най-малката си дъщеря. Рафаела-Мария, дете на певец...