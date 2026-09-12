В БСП нямало разединение
Това твърди депутатът Таско Ерменков
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Това твърди депутатът Таско Ерменков
В добрия сценарий цената на тока може да скочи с 15 процента, а в лошия – с до 30-35 процента. Това каза Таско Ерменков в предаването „Лице в лице" по...
В коалиционната политика на БСП основна ще е идеологията „Не трябва да се преувеличава, когато се тълкуват резултатите от изборите. Чисто аритметичн...
София. „С промените, които искаме да се извършат в Закона за енергетиката, целим да се приеме нов механизъм за разпределение на тежестите в енергийнат...