Откриха труп в самолет на "Еър Франс"
Труп на мъж беше намерен в колесника на самолет на френската авиокомпания „Air France", който кацнал на летище „Орли", съобщава БГНЕС. Машината извър...
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Труп на мъж беше намерен в колесника на самолет на френската авиокомпания „Air France", който кацнал на летище „Орли", съобщава БГНЕС. Машината извър...
Самолет на Air France , пътуващ от френския остров Мавриций към Париж се приземи извънредно в кенийския град Момбаса след като на борда беше открит съ...
Директорът на "Еър Франс" Пиер Плисоние и началникът на "Човешки ресурси" в авиокомпанията Ксавие Бросета се спасиха с бягство, след като близо 1000 с...