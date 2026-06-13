Борисов: България се връща от изолацията, в която беше изпаднала
България се връща от изолацията, в която беше изпаднала година и половина, на мястото на уважавана държава в Европа, заяви министър-председателят Бойк...
Следете всички новини, анализи и коментари за Епопея На Тракийските Царе – Археологически Открития В България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България се връща от изолацията, в която беше изпаднала година и половина, на мястото на уважавана държава в Европа, заяви министър-председателят Бойк...
Министърът на културата Вежди Рашидов замина днес за Франция за официалното откриване в Лувъра на изложбата „Епопея на тракийските царе – археологичес...