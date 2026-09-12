Йотова получи специален дар в Бачковския манастир
Президентът участва в закриването на 21-вия иконографски събор
Следете всички новини, анализи и коментари за Епископ Сионий. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентът участва в закриването на 21-вия иконографски събор
Патриарх Даниил ще отслужи литургия в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
Нека чудотворната икона на Пресветая Богородица Троеручица Ви дава сили и успех за благото на България, за което вие сте един от големите радетели. То...