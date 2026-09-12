СГС се мотивира: Енимехмедов не е искал да убие Доган
София. Няма доказателства за умисъл на Октай Енимехмедов да умъртви почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Според свидетелските показания Енимехмедо...
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София. Няма доказателства за умисъл на Октай Енимехмедов да умъртви почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Според свидетелските показания Енимехмедо...
Христо Бисеров е призован
София. Крайно време е БСП и ДПС да кажат истината – такава, каквато е била през целия преход. "И ако е възможно бих искал да се слеят в едно и да се я...
По-малко от 4000 са събраните подписи за кандидатурата за независим депутат на атентатора на Ахмед Доган Октай Енимехмедов, предаде агенция БГНЕС . О...