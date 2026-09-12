Вбесен мъж побърка Енергото! Изумителен екшън
Как нахълта той и какво поиска
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Как нахълта той и какво поиска
Варна. "Енерго Про" е готово за зимата - с материали на склад за 13,5 млн. лв., 396 ремонтни и 70 аварийни екипа и 926 автомобила. Това обяви управи...
Плащаме 75% от сметките в аванс, лъжат ни с ниско напрежение, твърдят от туристическата камара