Майк Помпео към България: Имате невероятни залежи от газ, не превивайте гръб
Станете енергиен център в Югоизточна Европа, каза бившият държавен секретар на САЩ
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Станете енергиен център в Югоизточна Европа, каза бившият държавен секретар на САЩ
България няма да увисне без синьо гориво, но се раздели с мечтите да е енергиен център "Нека да е ясно, че на гръцка територия никакъв "Турски поток"...