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Газ наш насущний

Газ наш насущний

България няма да увисне без синьо гориво, но се раздели с мечтите да е енергиен център "Нека да е ясно, че на гръцка територия никакъв "Турски поток"...

14 април | 5:30
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