Разкри се дълго пазена тайна за "Крадецът на праскови"
Спомени за писателя, който накара природата да говори човешки
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Спомени за писателя, който накара природата да говори човешки
"Антихрист" на Емилиян Станев, една от най-силните творби в националната литература, отново ще зарадва познавачите. Създаден през 1970-а, романът диск...
Издателство „Ентусиаст" публикува една от най-силните творби в българската литература – романа „Антихрист" от Емилиян Станев. Създадено през 1970 г.,...